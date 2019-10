Voto a 16 anni:dove è già presente nel mondo

In Italia si sta valutando di estendere il diritto di voto anche ai 16enni,dopo la proposta dell’ex premier Enrico Letta,in un’intervista a La Repubblica, e la campagna dal M5s attraverso Beppe Grillo #Votoa16anni nel 2016, per estendere il suffragio a circa circa un milione e centomila nuovi elettori. Ma quest’idea non è una novità,perchè in alcune nazioni del mondo e addirittura nell’Unione Europea si può votare dai 16 anni.La possibilità di votare per i 16enni sarebbe una grande svolta in Italia,poichè come dice di Maio”Sicuramente molti dicono che è troppo presto, io credo che sia la solita dinamica dei grandi che dicono ai ragazzi che non sono in grado. Noi abbiamo fiducia nelle nuove generazioni, ho fatto tanti incontri nelle scuole, ho visto ragazzi eccezionali, con uno spirito critico fortissimo e grande capacita di analisi”.A favore si sono già espressi, oltre a Di Maio, anche il premier Giuseppe Conte e il leader della Lega Matteo Salvini. Contrario invece l’ex premier Mario Monti.Nel mondo l’estensione del voto è presente a Cuba dal 1976 poi costituzionalmente nel 1986,il Brasile nel 1988 dove la costituzione approvò un voto facoltativo tra i 16 e i 17 anni,successivamente sotto il modello del Brasile:l’Ecuador nel 2008 e dall’Argentina nel 2012.In Europa,nel 2007 l’Austria ha deciso di abbassare l’età minima per recarsi alle urne di qualsiasi consultazione,in Scozia ,prima con il referendum per l’indipendenza del 2014 e in seguito con la definitiva approvazione all’unanimità di una legge che consente a sedicenni e diciassettenni di votare per l’elezione del parlamento scozzese e degli organi legislativi locali e infine si è mossa Malta nel 2016,che già dal 2015 aveva sperimentato tale soluzione per il rinnovo dei consigli comunali.Per la prima volta in Europa a concedere il voto ai 16 anni,è stata la Germania dal 1996 con il Land della Bassa Sassonia,nel 2007 la Svizzera con una sperimentazione confinata al cantone di Glarona e adottata, recentemente, dalla Norvegia. Dal 2015 l’Estonia ha adottato i 16 anni come età minima per partecipare alle elezioni locali, mentre in Bosnia i diritti elettorali possono essere acquisiti a 18 anni o in alternativa a 16, nel caso si possieda già un impiego.Tre isole appartenenti alla corona inglese ma autonome,tra il 2007 e il 2008 hanno stabilito in 16 anni l’età minima per eleggere il proprio governo:si tratta delle isole di Jersey, Guernsey e Man. In Grecia, Timor Est, Indonesia, Corea del Nord, Sudan e Sud Sudan, oltre che nelle elezioni primarie di 16 stati americani si vota dai 17 anni.L’età per il voto più bassa al mondo fino al 2011 era quella dell’Iran, che consentiva il suffragio anche ai quindicenni (oggi per recarsi alle urne è necessario avere 18 anni), mentre il record di anzianità per i nuovi votanti spetta ancora oggi agli Emirati Arabi Uniti, con i suoi 25 anni.

Giovanna Nzanana