Vincenzo De Luca interviene sul guasto al treno della Circumvesuviana avvenuto ieri: “I passeggeri avrebbero dovuto usare il mitra”

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha voluto esprimere la propria opinione sull’increscioso episodio di ieri che ha visto il blocco di un treno sulla linea Baiano-Napoli, tra le stazioni del Centro Direzionale e Piazza Garibaldi, a causa di un guasto tecnico che ha costretto i numerosi passeggeri a lasciare i vagoni, invasi dal fumo sprigionatosi nei vagoni per un principio di incendio, e raggiungere la stazione più vicina camminando a piedi sui binari. Ecco le parole di De Luca: “Quando ho visto le immagini di quello che è accaduto ieri alla Circumvesuviana mi è venuto il sangue agli occhi, credo che quei passeggeri avrebbero dovuto prendere il mitra per il disagio sopportato. Detto questo dobbiamo ricordare che scontiamo decenni di nulla nel trasporto pubblico, ci sono mezzi che stanno lì da trent’anni perché da allora non si è avviata una politica di treni e mezzi su gomma, né c’è stato un intervento per sulla sicurezza dei binari e sui sistemi di controllo delle stazioni ferroviarie. Ora abbiamo acquistato i primi 24 treni jazz, li abbiamo consegnati a Trenitalia per un’altra parte del servizio pubblico ed è in corso un programma di acquisto di altri 80 treni. Tra poco saremo la regione d’Italia che avrà i mezzi pubblici più avanzati. Un po’ di pazienza, non possiamo che vivere con grande indignazione quello che succede ma è il frutto di decenni di abbandono”.