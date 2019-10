Vietri sul Mare, saltano le nomine dei consiglieri politici

Saltano le nomine degli otto “consiglieri politici” vietresi. Il sindaco di Vietri sul Mare, Giovanni De Simone con un decreto sindacale ha applicato la revoca, sulla scorta di un parere del Dipartimento per gli Affari Territoriali e le Autonomie, risalente al gennaio 2018, non essendo questo incarico previsto come figura istituzionale secondo l’Ordinamento degli enti locali.

Secondo l’articolo riportato oggi su La Città di Salerno, il gruppo di minoranza “L’Alternativa”, in una lettera firmata dai consiglieri Antonella Raimondi, Alessio Serretiello, Antonella Scannapieco e Maurizio Celenta, hanno manifestato le perplessità sugli incarichi. Dopo questa missiva c’è stata la notifica della revoca ai consiglieri politici, che sono stati costretti a lasciare l’incarico.

La figura del consigliere politica per legge non è compatibile con l’ordinamento degli enti locali. Questa figura, in qualità di soggetto incaricato con funzioni di staff del sindaco, o nella pubblica amministrazione, deve necessariamente essere retribuita. Questo lavoro quindi non può essere svolto gratuitamente. Tuttavia la legge prevede la possibilità di istituire uffici di supporto agli organi di direzione politica.

Facendo appello ad appositi regolamenti degli uffici e dei servizi per la costituzione di uffici di supporto all’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo (dipendenti da sindaco, giunta o gli assessori), l’Ente può regolamentare l’istituzione di gruppi di lavoro interni al Comune. La figura del consigliere politico quindi non esiste, essendo il regolamento comunale inderogabile per la legge dello Stato.

I consiglieri politici sono stati nominati lo scorso agosto dal primo cittadino della Città della Ceramica, volendo istituire le famose “antenne del territorio”, figure che raccogliessero le istanze dei cittadini, a cui è stata chiesta la visione e la trasmissione agli organi competenti di tutte quelle criticità presenti sul territorio, in modo da migliorare la qualità di vita di cittadini e turisti, mentre i componenti dello staff erano deputati a seguire tali segnalazioni.