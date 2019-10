Vietri sul Mare. Inaugurato nei pressi dell’ascensore cittadino il mosaico Potlatch realizzato da vari artisti ceramisti

Vietri sul Mare. Ieri è stata scoperto ed inaugurato il Potlatch, il mosaico ceramico policromo “a spezzato” realizzato da vari artisti sulla parete accanto all’ascensore che conduce alla fermata della stazione ferroviaria cittadina. All’inaugurazione erano presenti diversi rappresentanti dell’amministrazione comunale, tra i quali il sindaco Giovanni De Simone. Presente anche il direttore artistico del premio internazionale “Viaggio attraverso la ceramica” oltre ad alcuni artisti vietresi tra cui il Maestro d’Arte e Mestiere Franco Raimondi che hanno elaborato e attuato il progetto. Il pannello prende ispirazione dal Potlatch, una cerimonia rituale che si svolge tra alcune tribù di Nativi Americani della costa nordoccidentale del Pacifico degli Stati Uniti e del Canada e che tradizionalmente comprende un banchetto a base di carne di foca o di salmone, in cui vengono ostentate pratiche distruttive di beni considerati “di prestigio” in favore della fortuna e della unione della comunità. Un’opera, quindi, che all’indubbio valore artistico aggiunge un forte significato simbolico. Ora si attende l’entrata in funzione dell’ascensore dopo una finta inaugurazione alla vigilia delle elezioni comunali.