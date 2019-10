Vietri sul Mare, convocato il consiglio Comunale per il giorno 30: ecco di cosa si parlerà

Il Comune di Vietri sul Mare ha comunicato che è stato convocato, a seguito della Conferenza dei Capigruppo dei 22 ottobre, il Consiglio Comunale che si terrà il giorno 30 Ottobre 2019 con inizio alle ore 18:30, nell’Aula Consiliare, presso la Casa Comunale, in sessione ordinaria, in seduta pubblica, in prima convocazione, fino alle ore 2.00 del 31 ottobre 2019 ed eventuali riprese dei lavori dopo la sospensione.

La riunione si terrà alle ore 11:00 del giorno 31 ottobre 2019, anche dopo la mezzanotte fino all’esaurimento dell’ argomento.

Di seguito gli argomenti che verranno trattati:

1. Approvazione Verbali seduta precedente del 18/10/2019:

2. Interrogazioni;

3. Revoca Revisore dei Conti;

4. Affidamento alla Società in House in Providing * Vietri sviluppo srl” – Approvazione schema di contratto quadro;