Vietri sul mare / Cava . Grave incidente per due ragazzi , comunità in preghiera per Antonio ed Andrea due ragazzi gravamente feriti nell’incidente avvenuto ieri in via Enrico De Marinis, tra Vietri sul Mare e Cava de’ Tirreni.

Per cause ancora in corso di accertamento un’auto – una Mercedes – si è scontrata con uno scooter a bordo del quale viaggiavano due ragazzi appartenenti al gruppo ultras UMS della Curva Sud Siberiano. L’impatto è stato molto violento, con i due giovani che sono stati sbalzati sull’asfalto riportando gravi ferite.