Vietri sul mare. Bocciata la nomina di otto “consiglieri politici” dal sindaco De Simone

Vietri sul mare, Costiera amalfitana . Sono stati revocati perchè non previsti come figura istituzionale nell’Ordinamento degli enti locali. La revoca è stata applicata con un decreto sindacale dal sindaco Giovanni De Simone, il quale, sulla scorta di un parere del Dipartimento per gli Affari Territoriali e le Autonomie, che risale a gennaio 2018, ha fatto retomarcia sulla nomina dei consiglieri politici. Lo ha fatto dopo aver ricevuto una lettera con la quale i consiglieri di opposizione Antonella Raimondi, Alessio Serretiello, Antonella Scannapieco e Maurizio Celenta del gruppo “L’Alternativa” ravvisavano delle perplessità sugli incarichi. La revoca è stata notificata ai consiglieri politici, costretti a lasciare il proprio incarico.

A tal proposito la legge è stata chiara: «Nell’ambito dei principi fissati, l’individuazione della figura del consigliere politico non appare compatibile con l’ordinamento degli enti locali». In altre parole, la figura dei “consiglieri politici” evidenzia il carattere necessariamente oneroso del rapporto con i soggetti incaricati di funzioni di staff, e negli staff del sindaco, nella pubblica amministrazione, il lavoro va pagato. Non può essere svolto gratis. La legge prevede la possibilità di istituire uffici di supporto agli organi di direzione politica, demandando al regolamento degli uffici e dei servizi la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta o degli assessori per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo loro attribuite dalla legge: in parole povere il Comune potrebbe regolamentare l’istituzione di gruppi di lavoro interni al Comune, ma non il consigliere politico, perché una norma secondaria, come un regolamento municipale, non può derogare ad una legge dello Stato, che a chiare lettere stabilisce che questa figura non esiste.