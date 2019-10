Vietri sul Mare, assurdo: trovate morte tutte e 24 papere del fiume Bonea

Una scoperta shock nella giornata di ieri a Vietri sul Mare. Tutte e ventiquattro papere del fiume Bonea sono state ritrovate morte. Sono intervenuti sul posto gli agenti di Polizia Municipale, i Vigili del Fuoco, i sanitari e i Carabinieri per cercare di capire cosa sia potuto succedere.

Una notizia che ha turbato non poco i cittadini, anche perché non è chiaro se si sia trattato di un gesto vergognoso di qualche criminale, oppure se si tratti di avvelenamento per inquinamento. Fatto sta che ora le Forze dell’ordine devono fare chiarezza. E’ questa la richiesta dei cittadini che sono insorti, specie sui social.

“È una cosa seria -scrive qualcuno- Non vorrei che fosse stato veleno per topi. Perché i topi proliferano e le papere muoiono. I Carabinieri facciano chiarezza”.

Ora i corpi degli animali, tra cui vi erano diversi cuccioli, verranno analizzati dall’ASL.

A maggio scorso si era riaccesa la questione legata all’inquinamento del fiume. Le analisi ARPAC di fine luglio avevano parlato di criticità legata alla situazione di Marina di Vietri, Secondo Tratto”, oltre che Sud Picentino (Pontecagnano Faiano) e “Est fiume Irno” (Salerno), ovvero tutte aree che risentono dell’ influenza della foce dei fiumi Bonea, Picentino e Irno.