Vico Equense. Voci di un tentativo di sfiducia in Consiglio a Buonocore “Non devo fare il sindaco a vita”. E’ un pò movimentata la politica vicana negli ultimi tempi, da voci di corridoio si parla anche di un possibile tentativo di voto di sfiducia in Consiglio al sindaco Andrea Buonocore “Io penso a continuare a lavorare e svolgere il mio ruolo, sono qui. Non devo fare il sindaco a vita”.

Ultimamente ci sono state le difficoltà. La difficoltà di trovare una figura femminile all’interno della Giunta, dove ancora non ci sono deleghe, con il quarto assessore donna dimesso in tre anni, Vicoinvolgiamo in subbuglio, cosa succederà?