Vico Equense, Tari: arrivano gli sgravi per le famiglie disagiate

Vico Equense, Penisola Sorrentina. La misura in supporto delle famiglie che non riescono a far quadrare i conti per difficoltà economiche è giunta all’approvazione. Un aiuto per i nuclei meno abbienti, che saranno liberati dal pagamento del tributo sui rifiuti. Va in porto dunque la deliberazione avente ad oggetto la riduzione della tariffa Tari (tassa comunale sui rifiuti urbani).

Un fondo di solidarietà di 25mila euro è stato istituito dalla giunta comunale di Vico Equense, guidata dal sindaco Andrea Buonocore, per sostenere i nuclei familiari residenti in grave disagio socio-economico. “Si tratta di un contributo – spiega Buonocore – che dovrà alleviare la situazione di alcune famiglie, non sarà risolutivo delle problematiche economiche ma un segnale di vicinanza da parte delle istituzioni.”

I contribuenti in situazioni di difficoltà che vorranno accedere al fondo, potranno presentare domanda entro il 31 ottobre 2019, per ottenere uno sgravio sul pagamento della Tari 2019. Tra i requisiti, dovrà essere necessario aver adempiuto al pagamento della tassa per il 2018 al momento della presentazione dell’istanza, ed aver pagato entro il termine di presentazione dell’istanza, le prime due rate della Tari 2019.

Le domande dovranno essere compilate reperendo l’apposita documentazione disponibile presso l’ufficio servizi sociali dell’Ente, oppure reperendola sul portale istituzionale del Comune di Vico Equense. La graduatoria terrà ovviamente conto del reddito familiare ISEE dichiarato, attribuendo dei punteggi a seconda del reddito percepito. Un ISEE non superiore a 5.953,87 euro prevede uno sgravio di due rate, invece un ISEE non superiore a 8.107,50 euro, prevede l’esonero di una sola rata.

La graduatoria sarà stilata tenendo conto dell’assegnazione dei seguenti punteggi: da 0 a 4000 euro si ottengono 100 punti in graduatoria, da 4 mila e uno a 5.954 euro 95 punti e da 5.954,01 euro a 8.107,50 euro 90 punti. A parità di punteggio si conto della presenza di soggetti con disabilità grave e di minori all’interno del nucleo familiare: verrà tenuto conto infine del reddito più basso.