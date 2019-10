Vico Equense, tanti auguri ad Elena Cioffi che oggi compie 100 anni

A San Salvatore, frazione di Vico Equense, Elena Cioffi oggi compie 100 anni. Uno splendido traguardo per una donna umile, semplice e dedita per un’intera vita al lavoro, oltre che alla famiglia. Infatti Elena ha una discendenza davvero numerosa, di tre figli e sei nipoti, che le hanno donato ben dieci pronipoti. Elena è una donna davvero forte, che anche dopo la perdita del suo caro coniuge, è riuscita ad andare avanti con determinazione.

“Donna dalla vita semplice, sempre dedita al lavoro, che ha condiviso con tutti la passione per la natura e il creato, elargendo conoscenza, esperienza e amore. Auguri per i tuoi 100 anni alla nostra concittadina Elena Cioffi”. Questo è quanto c’è impresso sulla targa donata dal Sindaco di Vico Equense, Andrea Buonocore.

Raggiungere cent’anni di età è un vero e proprio traguardo di vita, è una vincita contro il tempo dove a vincere, come sempre, è l’amore. L’amore di un figlio per un nonno o una nonna, l’amore di un figlio per il proprio genitore, che può ritenersi secolare. Tanti auguri da Positanonews per la cara Elena.

Foto Comune di Vico Equense