Vico Equense. Rotta tubatura, acqua della GORI sulla strada statale . Per chi va da Castellammare di Stabia ( Napoli ) verso Sorrento e la Penisola sorrentina. L’allarme lo lancia Peppe Coppola Photo 105 . Attenzione per chi è alla guida di moto e scooter.. Vicino Capo la gala Vico Equense.. fino ai bikini.. Buona serata Charly 57.

Lavori sotto accusa, secondo in tanti fatti in maniera superficiale , terreno lasciato in giro, mancanza di segnaletica e ora rottura di tubazione con acqua che poteva essere un pericolo.