Vico Equense. Ristoranti di lusso per TripAdvisor, Antonino Cannavacciuolo terzo al mondo. All’ottavo posto “Il Buco” di Sorrento

Antonino Cannavacciuolo, lo chef originario di Vico Equense, continua a mietere successi ed a raccogliere riconoscimenti a livello mondiale, un vero orgoglio per la penisola sorrentina. Cannavacciuolo con il suo ristorante “Villa Crespi” ha conquistato il terzo posto dei Travalers’ Choice Restaurants di TripAdvisor, la classifica dei migliori ristoranti di lusso nel mondo, una classifica redatta sulla base delle recensioni dei clienti. E lo chef Cannavacciuolo ha voluto condividere la gioia per qeusto bellissimo ed importante risultato insieme alla moglie Cinzia e lo ha fatto attraverso i social: “Questo è motivo di grande orgoglio e soddisfazione. Abbiamo migliorato rispetto allo scorso anno la nostra preferenza fuori dall’Italia e ne siamo felici. Ringraziamo tutti coloro che hanno scelto di sedersi al nostro tavolo e ci hanno premiato con un giudizio positivo. È un momento bellissimo che vogliamo condividere con tutti i nostri collaboratori che danno ogni giorno il massimo per arrivare a questi prestigiosi traguardi”. Al primo e secondo posto nella classifica di Tripadvisor si sono posizionati il TRB Hutong di Pechino e l’Epicure di Parigi. Ma la penisola sorrentina può festeggiare anche un altro bellissimo piazzamento, l’ottavo posto conquistato da “Il Buco” a Sorrento.