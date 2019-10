Vico Equense riprende dopo la pesante sconfitta. La juniores regala spettacolo

Ripresa la preparazione del Vico Equense dopo la pesante sconfitta rimediata in casa dell’Ariano. I numeri certificano il momento difficile della compagine azzurro-oro che nelle ultime tre partite è incappata in altrettante sconfitte. Sette le reti subite mentre il Vico non trova la via del gol dal match di Angri con l’Alfaterna. Per questi motivi la squadra si è intrattenuta a lungo nello spogliatoio prima della seduta pomeridiana. Per domenica contro il Costa d’Amalfi dovrebbe recuperare Varriale mentre sono da valutare le condizioni di capitan Savarese che ha un problema al piede sinistro. Squalificato Carnicelli, il giovane Sannino è ancora ai box. Lui, come Celentano e Mottola, non ha partecipato alla partita – la prima di campionato – della Juniores contro la Virtus Volla.

JUNIORES. La squadra di mister Vollono si è imposta 6-1 sulla compagine vollese. Gol in avvio di Russo, che poco dopo ha colpito una traversa di testa, e raddoppio di Guidone al 18’. Reazione ospite con un paio di buone parate di Savarese che ha dovuto inchinarsi solo al 43’ al numero nove del Volla che ha ridotto momentaneamente le distanze prima del 3-1 firmato da Russo (doppietta personale) al 45’.

Nella ripresa, Scala ha fatto poker, Astarita ha calato la cinquina e Cosenza ha completato l’opera per la Juniores del Vico, attesa ora dalla trasferta di Sant’Agnello.

Questo il tabellino del Vico: Savarese, Palumbo (dal 19’ s.t. Marciano), De Iulio, Gargiulo A., Imperato S. (dal 40’ p.t. Miccoli), Correale, Imperato V., Cinque (dal 26’ s.t. Cosenza), Russo (dal 13’ s.t. Cuomo), Guidone, Scala (dal 13’ s.t. Astarita).

All.: Vollono