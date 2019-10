Vico Equense, rientri importanti per il match di domenica ad Angri. Ancora squalifica per capitan Savarese

Il Vico Equense vuole dare continuità al pareggio ottenuto in casa contro la Scafatese e deve tenere dunque alta la concentrazione in vista del match delicati di domenica ad Angri contro la storica compagine grigiorossa.

Partita di bassa classifica, con i biancorossi a 6 punti, 1 in più rispetto agli avversari. La squadra di Spano ha problemi a trovare la via del gol, in 8 partite sono state realizzate soltanto 2 reti.

Sul fronte presenti e assenti, torneranno a disposizione il centravanti Varriale, che ha scontato un turno di squalifica, ed il centrocampista Alfano, pienamente ristabilitosi dall’infortunio muscolare che nell’ultimo periodo lo ha costretto ai box. Di conseguenza, mister Spano avrà per la prima volta da molto tempo a questa parte, 11 dei 12 “over” in organico.

Mancheranno, invece, capitan Savarese (squalificato) e i giovani Correale, Vincenzo Imperato, De Iulio e Simone Imperato, alle prese con problemi fisici di varia natura.