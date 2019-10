Vico Equense. Potenziamento del trasporto pubblico con corse sperimentali per Via Le Pietre ed Alberi

Vico Equense. Dal prossimo 4 novembre, grazie all’impegno dell’Eav, sarà potenziato il trasporto pubblico locale con un collegamento sperimentale di tre mesi con via Le Pietre grazie al otto corse, dal lunedì al sabato. A dare la notizia il primo cittadino Andrea Buonocore che ha voluto ringraziare l’ingegnere Mariano Vignola, dirigente del settore gomma dell’Ente Autonomo Volturno. Proprio con l’ingegnere Vignola il sindaco aveva avuto diversi incontri nei mesi scorsi con l’obiettivo di migliorare il trasporto pubblico. Ecco le parole di Andrea Buonocore: “Un altro segnale di attenzione verso i cittadini che utilizzano il trasporto pubblico, per un servizio sempre più vicino alle loro esigenze. Ringrazio l’Eav, e l’ingegnere Vignola, per aver recepito le nostre istanze”. Inoltre, dal 4 novembre, sempre dal lunedì al sabato, dal piazzale della Stazione della Circumvesuviana partirà anche un collegamento sperimentale con la frazione di Alberi, con otto corse giornaliere e fermate anche a Seiano, nel rispetto di un impegno assunto dall’azienda di trasporto pubblico con il sindaco di Meta Giuseppe Tito.