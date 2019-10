Oggi 3 ottobre è partito come da impegno il trasporto scolastico disabili; la richiesta a suo tempo formulata dalle famiglie di Lauro e Mattia è stata accolta. Una gioia immensa per i due bambini di Belvedere e Seiano che potranno giungere nelle rispettive scuole con alcuni compagni di scuola.

Un impegno portato avanti in prima persona dal Sindaco, dalla Giunta e dai Consiglieri di Maggioranza che esprimono grande soddisfazione. Gli stessi non possono che ringraziare le famiglie dei bimbi per l’immensa umiltà e disponibilità mostrata, in queste settimane che hanno portato alla soluzione.

Dalla stessa maggioranza viene evidenziato il ruolo svolto dal responsabile del servizio Dott. Arturo Manganaro per l’impegno profuso in questa importante vicenda a cui gli stessi hanno manifestato sentiti ringraziamenti. Medesimi ringraziamenti alle associazioni che si sono adoperate perché la richiesta dei ragazzi venisse accolta.