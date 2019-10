Vico Equense, ordinanza del Comune per il taglio di siepi e la potatura di rami sporgenti sulle strade

Vico Equense. Sanzioni amministrative da 25 a 500 euro, oltre all’obbligo, a proprie spese, del ripristino dello stato dei luoghi. Sono le sanzioni previste dall’ordinanza sindacale appena emessa dal primo cittadino di Vico Equense, Andrea Buonocore, che invita proprietari, affittuari, conduttori e detentori – a qualsiasi titolo – di immobili e terreni confinanti con le strade pubbliche e vicinali, nonché spazi di uso pubblico, a eseguire lavori di taglio delle siepi e potature di rami sporgenti, presenti sul territorio comunale. Gli interventi dovranno essere eseguiti inderogabilmente entro il 20 ottobre 2019. La misura si rende necessaria per ovviare al crescente fenomeno, sulle strade comunali, di piante, rami e siepi che protendono e proiettano rami, foglie e fronde sulla sede stradale, creando ostacolo e limitazione della visibilità. Nell’ eventualità che gli interessati non procedano autonomamente al taglio delle piante e alla regolarizzazione delle siepi, i lavori potranno essere eseguiti dall’Amministrazione comunale, senza ulteriore comunicazione all’interessato, con successivo addebito delle spese. Il provvedimento si è reso necessario a seguito di segnalazioni al comando della polizia locale, guidato da Ferdinando De Martino, di cittadini che lamentavano la presenza di rami sporgenti che ostacolavano la visibilità, alla segnaletica, alla pubblica illuminazione, costituendo grave pericolo, in particolare durante piogge o temporali.