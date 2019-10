Vico Equense oltre un anno dalla morte di Andrea Ferraro, ma il tratto di strada dove scivolò non è stato riasfaltato. . Al prosito c’è anche una pec di Beniamino Cuomo mai risposta il 15 agosto 2018. Sulla vicenda c’è una indagine portata avanti dalla stazione e dagli uomini dell’Arma della Compagnia di Sorrento presso la Procura di Torre Annunziata per presunta malasanità. Ma , come sottolinea Cuomo, e come è evidente sotto gli occhi di tutti, rimane sempre il problema della Raffaele Bosco per tutto il suo tratto.