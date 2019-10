Vico Equense. Monte Faito, cadono gli alberi ma si aspetta sempre la tragedia

Monte Faito, strada per la sorgente della Lontra. Non è il primo albero caduto, già un altro era caduto nella strada verso il Piazzale dei Capi. Bene che il sindaco emana l’ordinanza per le potature di terreni prospicienti le strade ma di chi sono questi alberi sul Faito? Del Comune? Di Regione e Città Metropolitana? Dopo che una “cosca” ha causato il famoso incendio del 2017, molti sono gli alberi che rischiano di cadere e far male a qualcuno, soprattutto all’inizio della provinciale da Moiano. Cosa aspettiamo? Che scappi il morto? Brutto dirlo ma è la cruda realtà in Italia… se non succede qualcosa di grave nessuno si muove a risolvere le problematiche!