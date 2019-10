Vico Equense. “Mio padre che portava allo stadio mio figlio a vedere il Napoli trattato come un cane”

Vico Equense. “Ciao Enrico ti voglio raccontare una spiacevole situazione successa a mio padre e a mio figlio domenica scorsa. Al match di serie A tra Napoli e Brescia al San Paolo – mi racconta una mamma – mio padre, un uomo di 74 anni con due biglietti di Distinti Inferiori comprati nel punto vendita di Pompei, all’ingresso del controllo elettronico, ha notato che non si accendeva il verde e quindi il suo biglietto non era valido.

Hanno detto che il biglietto era falso (l’altro invece era originale) e non c’è stato niente da fare. L’hanno cacciato fuori come un animale. Sono intervenuti i Carabinieri che hanno detto di farlo entrare, ma non c’è stato niente da fare. La stessa cosa è accaduta anche ad altre persone.

E’ una cosa vergognosa che un uomo di 74 anni e persona perbene sia stato trattato così. Il varco di riferimento era quello 28, nei Distinti Inferiori. Grazie Enrico – conclude – per avermi dato la possibilità di scrivere”.