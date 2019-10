Vico Equense. L’opposizione presenta richiesta di convocazione di un Consiglio Comunale per la mozione di sfiducia al sindaco

L’opposizione consiliare di Vico Equense comunica che il 14 ottobre u.s è stata sottoscritta e presentata formalmente richiesta, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs.267/00, di convocare un Consiglio Comunale per discutere una MOZIONE DI SFIDUCIA al Sindaco di Vico Equense Andrea Buonocore.

E’ SCADUTO IL TEMPO. È sotto gli occhi di tutti i cittadini di Vico Equense l’aggravarsi della poca capacità del Sindaco Andrea Buonocore di guidare autonomamente ed efficacemente la nostra città.

I FATTI. Considerato che l’operato del Sindaco in questi tre anni e mezzo è deludente e sconfortante, con continue crisi politiche, defezioni di giunta, figuracce mediatiche, bugie in consiglio comunale, violazioni e pochezza amministrativa che hanno limitato a meno dell’ordinaria amministrazione l’azione di governo.

VICO EQUENSE MERITA ALTRO. Ci sono delle finestre elettorali tra gennaio e maggio che riporteranno rapidamente e con brevissimo commissariamento i cittadini di Vico Equense a scegliere una nuova amministrazione.

AZIONE POLITICA. Il Consiglio Comunale che è l’organo deputato all’indirizzo ed al controllo dell’attività amministrativa e politica del Sindaco e della Giunta Comunale non può ulteriormente assistere ad una così grave situazione facendosi complice di una inaccettabile ed ingiustificabile inerzia del Sindaco Andrea Buonocore. Ed è in Consiglio Comunale, pubblicamente, non da un notaio, che si discuterà e si prenderanno le opportune decisioni nell’interesse della città.

RESPONSABILITA’. È obbligo di tutti i Consiglieri Comunali di maggioranza ed opposizione senza vincoli di mandato, consapevoli della responsabilità assunta a seguito delle elezioni amministrative 2016 nei confronti di tutti i cittadini vicani, fare tutto quanto necessario e giuridicamente consentito, valutare l’oggettività dei fatti, ascoltare la maggioranza dei cittadini che giudicano inadeguata la figura del Sindaco e restituire loro la possibilità di riscegliere dando una nuova stagione amministrativa a Vico Equense.

I Consiglieri Comunali: Maurizio Cinque, Luigi Vanacore, Ciro Maffucci, Raffaele De Simone, Ferdinando Astarita, Giuseppe Russo