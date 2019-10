Vico Equense, ecco l’asilo comunale: pronti 300 mila euro

Ora è ufficiale. Vico Equense avrà il suo asilo nido comunale. Sono pronti, infatti, 300mila euro di finanziamento ottenuti dalla Regione Campania, nell’ambito dei Fondi Por FERS 2014/2020. Questa volta, a beneficiare della solerzia del governo cittadino nell’individuare e ottenere gettiti di tale consistenza, saranno i genitori dei piccoli bimbi ai quali, la cittadina vicana, regalerà un asilo nido.

“Un’opportunità troppo importante per lasciare che potesse svanire”, il commento a caldo del Sindaco Andrea Buonocore. Il progetto presentato dal Comune di Vico Equense è stato valutato positivamente, e sarà realizzato in alcuni locali al primo piano della Fondazione Masturzi Ravel ad Arola, sopperendo in tal modo a una atavica carenza territoriale nell’offerta formativa scolastica. Un evento importante, divenuto realtà grazie al lavoro svolto dal sindaco Andrea Buonocore e dalla sua Giunta.

Premiato ancora una volta il lavoro dell’Ufficio Europa, istituito dall’amministrazione per formulare progetti e intercettare risorse. “Un lavoro di squadra – ha commentato soddisfatto il Sindaco Buonocore -, grazie al quale siamo riusciti a ottenere un altro finanziamento, forse il più difficile, che regalerà alla Città di Vico Equense un’opera mai avuta prima. Ringrazio, l’Ufficio Europa, e tutti coloro che hanno lavorato instancabilmente per far sì che un simile obiettivo potesse essere raggiunto. Sono davvero orgoglioso, – conclude Buonocore – un risultato del genere mi ripaga di tutti gli sforzi compiuti”.