Vico Equense, l’aggiornamento dell’attività dei Consiglieri Comunali

Aggiornamneto attività consiglieri:

In data 04/10/2019, con protocollo n°33069, abbiamo depositato una richiesta in merito agli impianti di telefonia, insistenti su siti di proprietà comunale ed i relativi importi ricevuti come canoni d’affitto.

Alleghiamo le due risposte.

1) Abbiamo due impianti attivi :

a) Vico centro (vecchia casa comunale);

b) Campo di Massaquano.

2) I due impianti garantiscono per l’anno 2019

77.698 euro alle casse comunali (vedi tabella allegata)

La nostra proposta riguarda il sito di massaquano.

a) L’antenna deve essere spostata!!!

b) Fino a quando questo non avviene si possono prevedere degli interventi di riqualificazione della zona, grazie all’introito proveniente dall’impianto.

Qualche esempio di cosa intendiamo:

1) Riqualificazione piazzetta Massaquano;

2 )Allestimento parco giochi per i più piccoli;

3) Intervento per garantire l’apertura del campo adiacente alla scuola media, che oggi viene utilizzato dai ragazzi, che scavalcano la recinzione senza alcun controllo;

4) Pulizia e messa in sicurezza delle aree a verde, che si trovano nei pressi delle case popolari, nella Piana di Semmana.

Ecco alcune idee che potrebbero essere messe in pratica.

Ci diranno che non è possibile, perché stiamo parlando di entrate correnti, ma la politica può fare se vuole e chi amministra deve fare se ha un progetto da portare a termine.

Quali possono essere altre idee? aiutaci e dacci qualche consiglio.

Le scelte devono essere condivise non fatte da qualcuno e subite dalla comunità intera.

