Vico Equense. Incidente sulla statale sorrentina nei pressi della galleria di Seiano, traffico bloccato

Vico Equense. Intorno alle 19.00 si è verificato un incidente stradale sulla statale sorrentina, poco dopo l’uscita dalla galleria in direzione Sorrento, nei pressi della curva che conduce alla spiaggia di Seiano. Un grosso camion si è scontrato con un’autovettura. Ancora non si conosce l’esatta dinamica di quanto accaduto né se vi sono persone rimaste ferite. Il traffico è completamente bloccato dal km 1 per l’ostruzione della sede stradale, code anche sulla Meta/Amalfi. Sul posto la Polizia Municipale di Vico Equense a coordinare le operazioni. Raccomandiamo la massima prudenza e tanta pazienza.