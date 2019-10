Vico Equense. Il gruppo VICOinvolgiAMO esulta per i lavori di riqualificazione del quartiere Vescovado

Con un post del Sindaco di Vico Equense Andrea Buonocore, condiviso da membri della giunta e dalla totalità dei Consiglieri di Maggioranza del gruppo VICOINVOLGIAMO, viene comunicato alla Città che a breve sarà finalmente realtà la riqualificazione del centro storico del Vescovado e di Via Castello Marina, grazie al finanziamento della città metropolitana.

Infatti, con la delibera 66 del 13.05.2019, la Giunta Comunale ha aderito alle “Linee di indirizzo per la predisposizione del Piano Strategico Metropolitano triennale”, candidando l’intervento del nostro Centro storico, che rappresenta il cuore del nostro patrimonio culturale e turistico, ma che versa in uno stato di precaria accessibilità e fruibilità e pertanto una riqualificazione, con recupero e valorizzazione, risulta indispensabile e non più rinviabile.

“Sono fiero ed orgoglioso di restituire alla nostra Città un Centro storico meraviglioso, esaltando e valorizzando le bellezze storico-culturali e paesaggistiche. Un ringraziamento doveroso alle professionalità qualificate dell’Area tecnica del nostro Ente e all’amico e collega Peppe Tito, Consigliere della Città Metropolitana, delegato al Piano Strategico”, annuncia a mezzo social il primo cittadino.

Sembra così realizzarsi uno dei punti del programma elettorale del gruppo consiliare VICOINVOLGIAMO, forse quello più difficile, ma di certo quello più importante.