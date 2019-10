Vico Equense. Festa di tutti i Santi e Commemorazione dei Defunti, gli orari dei cimiteri e le funzioni

Vico Equense. Al fine di consentire un corretto afflusso dei cittadini al Cimitero di S. Francesco è stato istituito il divieto di accesso in Via San Francesco per tutti i veicoli privati ad eccezione dei residenti, dei veicoli a due ruote e di quanti ne abbiano diritto. Il transito su Via Avigliano sarà consentito a senso unico, solo nella direzione S. Salvatore – S. Francesco proseguendo poi per Via S. Francesco verso la R. Bosco.

Fino al 2 novembre per il Cimitero di San Francesco sarà assicurato un servizio navetta continuo da Vico Centro e dal parcheggio di Bonea, in questi giorni la sosta nel parcheggio comunale di Bonea sarà gratuita.

Vi saranno corse per San Francesco anche da Moiano (bivio Monte Faito) alle ore 08.00, 11.00 e 15.00. Ritorno da San Francesco per Moiano alle ore 10.30, 12.30 e 16.30.

Il Cimitero di San Francesco fino al 2 Novembre aprirà con orario continuato dalle ore 07.00 alle 18.00.

Il 1 Novembre alle ore 09.30 Accensione del Cero per tutti i defunti. Deposizione della Corona di Alloro al loculo del nostro Milite Ignoto. Omaggio ai Marinai caduti della Marina Militare.

Alle ore 14.30 Corteo da Largo Don Pinuzzo in Bonea al Cimitero dove all’arrivo sarà celebrata la S. Messa.

Il 2 Novembre alle ore 14.00 Cortei da Vico Centro e da Massaquano per il Cimitero dove alle 15.00 sarà celebrata la S. Messa.

Il 3 Novembre alle ore 15.00 Via Crucis interparrocchiale all’interno del cimitero.

Il Cimitero di Arola fino al 2 Novembre resterà aperto con orario continuato dalle ore 07.00 alle 19.00

Il 1 Novembre alle ore 15.00 Corteo della Chiesa Parrocchiale al Cimitero dove sarà celebrata la S. Messa

Il 2 Novembre alle ore 16.00 S. Messa a cura della Congrega del SS. Rosario e della Comunità di Ticciano

Il Cimitero di Moiano fino al 2 Novembre resterà aperto con orario continuato dalle ore 08.00 alle 18.00

Il 2 Novembre alle ore 15.00 Corteo dalla Chiesa Parrocchiale al Cimitero dove sarà celebrata la S. Messa

Il Cimitero di Montechiaro fino aal 2 Novembre resterà aperto con orario continuato dalle ore 07.00 alle 20.00

L’1 ed il 2 Novembre alle ore 15.00 Santa Messa all’interno del Cimitero