Vico Equense. CPO: “Vuoi allattare? Fermati qui, sei la benvenuta!”

Allattare al seno è naturale, salutare ed è anche un diritto: ne parla l’art. 24 della Convenzione ONU sui Diritti dell´Infanzia e dell‘Adolescenza, dedicato al Diritto alla Salute. L’allattamento rappresenta un beneficio per tutti i bambini, perché è un’esperienza unica, che fornisce l’alimentazione completa contribuendo al loro pieno sviluppo e alla loro sana crescita. Sulla base di questi presupposti, la Città di Vico Equense, su proposta della Commissione Pari Opportunità del Comune e con la collaborazione delle locali associazioni dei commercianti Acove, Associazione Pizza a Vico e Ascom, ha realizzato un’iniziativa finalizzata a favorire la cultura legata all’allattamento al seno. L’iniziativa è stata proposta in occasione della Settimana mondiale dedicata allattamento materno che ricorre dal 1 al 7 ottobre di quest’anno. E’ stato richiesto agli esercizi commerciali che possiedono un setting adeguato, la disponibilità ad accogliere le mamme che desiderano allattare, senza l’obbligo di dover consumare o acquistare. I commercianti che vorranno, potranno anche offrire una bevanda calda, come simbolo di accoglienza nei confronti della mamma. Un piccolo ma importante gesto di sensibilità e sostegno alle mamme che si protrarrà anche oltre la settimana celebrativa e che sarà segnalato sulle vetrine dei negozi che aderiscono all’iniziativa, da un bollino con la scritta, sia in lingua italiana che inglese, come ulteriore gesto di accoglienza per i tanti turisti e visitatori della Città – “Vuoi allattare? Fermati qui, sei la benvenuta!/Do you need to breastfeed? You’re welcome!” “L’allattamento può avvenire sempre e ovunque, ma garantire un posto comodo ed accogliente per mamma, papà e bambino, ne favorisce le condizioni e denota un’attenzione particolare verso la famiglia” dichiara l’Assessore alle pari opportunità Franco Lombardi. “Ritengo che questa iniziativa rappresenti un segno di accoglienza verso le mamme che passeggiano nel nostro paese. Si sottolinea in tal modo l’assoluta importanza dell’allattamento al seno da parte delle neo-mamme, incoraggiando un gesto più che naturale. Ringrazio l’amministrazione e le associazioni dei commercianti per aver risposto positivamente a questa proposta” afferma Laura Morelli, Presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune. Le Associazioni aderenti dichiarano:

L’ A.CO.V.E. e l’Associazione Pizza a Vico aderiscono al progetto promosso dall’Amministrazione comunale e dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Vico Equense, nell’ottica di una efficace e produttiva condivisione di percorsi che promuovano il superamento di ostacoli che – di fatto – limitano la libertà individuale e il ruolo materno. Con l’adesione al progetto, infatti, le attività commerciali si sono rese disponibili a favorire l’allattamento nei propri esercizi, senza alcun obbligo di acquisto e consumazione. Un importante tassello posto in favore delle donne e dei bambini, che sancisce una volta di più la collaborazione tra A.CO.V.E. e amministrazione. L’Ascom ha aderito perché ogni mamma dovrebbe essere incoraggiata ad intraprendere questo percorso e a ricevere il sostegno da parte di tutti, la famiglia, gli operatori sanitari, la comunità. Vogliamo complimentarci con il Comune di Vico e con la Commissione Pari Opportunità e con il consigliere Marilisa di Guida per il sostegno appropriato, basato sull’attenzione all’alimentazione dei lattanti. L’ allattamento, aiuta il piccolo a crescere e a svilupparsi e mantiene il suo valore nel tempo.