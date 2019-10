Vico Equense-Costa d’amalfi pareggio senza reti, ma quante occasioni sciupate

Termina senza reti la gara di Vico Equense, tra Vico Equense e Costa d’Amalfi.

Un pari amaro, che porta con se tanti rimpianti, sia per il Vico per aver sbagliato un calcio di rigore, sia per gli ospiti per le numerosi occasioni sciupate.

Prima frazione abbastanza equilibrata, ma dopo l’iniziale fase di studio i padroni di casa si guadagnano un calcio di rigore, ma dal dischetto Schettino calcia altissimo.

Il rigore scuote gli ospiti, che creano almeno due ottime palle gol, con Mansi e Iommazzo, sbattendo su un Munao in formato super.

Nella ripresa partono forse i ragazzi di mister Ferullo, mettendo un pó alle corde il Vico, creando una grossa occasione con Ferrara su perfetto cross di De Martino, ma l’attaccante manda alta la sfera.

I biancazzurri premono, cercando di sfondare in velocità, ed arriva ancora un occasione con Infante, ma il suo tiro da dentro l’area è troppo centrale e debole.

A 5 minuti dalla fine conclusione al volo di Apicella dal limite, respinta forse con un braccio, ma in una selva di uomini l’arbitro fa proseguire. Conclusione poi di Infante ma la palla termina a lato.

Gli ultimi minuti si giocano a ritmi davvero alti, con le squadre molto lunghe, e tanto nervosismo, tant’è che arrivano 2 cartellini rossi, uno per parte.

Finisce così la gara, un pari comunque molto divertente sebbene non ci siano stati gol. Le 2 squadre si dividono la posta in palio e muovono la classifica.