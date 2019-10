Vico Equense. Controllo dei Nas in una nota pasticceria, sequestrati 50 kg di prodotti non a norma

Vico Equense. I Nas di Napoli hanno effettuato dei controlli in una nota pasticceria in Via Raffaele Bosco, in una frazione della città. L’ispezione ha portato al sequestro amministrativo di 50 kg di prodotti di pasticceria, tra cui sfogliatelle, bignè e mignon, tutti congelati e privi di qualsiasi indicazione sulla rintracciabilità alimentare. Inoltre i Nas hanno proceduto alla immediata chiusura amministrativa di un deposito di farine, risultato privo di qualsivoglia titolo autorizzativo, nonché dei requisiti minimi igienico-sanitari e strutturali di cui alle previsioni normative comunitarie.