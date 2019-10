Vico Equense. Ci lascia il maresciallo Umberto Penna detto “melannurca”, un pezzo di storia della città. Si è spento ieri l’ex maresciallo dei carabinieri detto “melannurca” di Vico Equense di anni 74. Per noi di Positanonews la sua era una presenza amichevole che trovavamo sempre nel parcheggio “Angelo” al di sotto dell’Ospedale di Vico, dove andavamo per evitare gli ingorghi del centro per fare dei servizi giornalistici. Il “maresciallo”, che ha visto davvero di tutto nel suo lavoro, da Castellammare di Stabia alla provincia di Napoli, capiva il lavoro dei giornalisti da “strada” e ci aveva in simpatia, simpatia reciproca per chi capisce chi sta in strada e sgomita dalla mattina alla sera in un modo o nell’altro. Porgiamo le nostre condoglianze alla moglie, alle tre figlie, generi e parenti tutti. I funerali saranno celebrati oggi alle ore 16:30 alla cattedrale di Vico Equense.