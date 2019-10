Vico Equense arriva il pluristellato Michelin chef Bruno Barbieri di Master Chef ecco che ha fatto con Cannavacciuolo . Avvistato a Vico Equense il pluristellato chef Bruno Barbieri, giudice insieme al nostro concittadino Antonino Cannavacciuolo di MasterChef Italia. Il famoso chef super stellato Michelin è conduttore su TV8 e sui canali Sky di 4 Hotel che tornerà domenica sera, una gara tv tra tutti gli albergatori della nostra Italia. Lo Chef che sta registrando alcune puntate tra Sorrento e Amalfi, si trovava a Vico tra il Castello Giusso e la Pescheria la Perla vicino alla chiesa parrocchiale di San Ciro.

Cuoco, personaggio televisivo e ristoratore italiano. Con le sue sette stelle Michelin, Bruno Barbieri è diventato uno dei più rinomati chef italiani ed è entrato a far parte del cast del talent televisivo MasterChef, insieme ai suoi colleghi Antonino Cannavacciulo, Joe Bastianich e Carlo Cracco (che però ha lasciato il programma nel 2017 lasciando il posto alla collega Antonia Klugmann). Nato in una famiglia di sole donne – sua nonna, sua mamma e le sue due sorelle lo hanno praticamente cresciuto, mentre suo padre, fino a che lui non ha compiuto 17 anni, ha vissuto e lavorato in Spagna – Bruno ha iniziato fin da bambino a interessarsi alla cucina.

La madre Ornella lavorava nel settore tessile a Bologna, ed è proprio da lei che Bruno ha ereditato la passione per la moda e i vestiti. Si avvicina alla cucina grazie a sua nonna materna, che a tavola interrogava lui e le sue sorelle Barbara e Brunella, sugli ingredienti che lei stessa aveva utilizzato per cucinare. Bruno Barbieri ha iniziato a ‘lavorare’ tra ai fornelli a soli sei anni. Il giovane Bruno preparava infatti la colazione per la sorella Brunella e a soli dieci anni era già in grado di cucinare un menù dall’antipasto al dolce.