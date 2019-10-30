Vico Equense, ammessi al concorso pubblico per collaboratori amministrativi: ecco i nomi
La carica dei 264 concorrenti per 8 posti di collaboratore amministrativo part-time
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Il comune di Vico Equense ha reso noto gli ammessi al concorso pubblico per collaboratori amministrativi e la commissione esaminatrice. L’ente ha infatti indetto una selezione comico prova pratica e colloquio, per la copertura di 8 posti a tempo determinato con orario part time al 50% di collaboratore amministrativo, con inquadramento in categoria B3 nel Comparto Funzioni Locali. Ecco l’elenco con i nomi dei 264 ammessi alla prove:
AIELLO ADELE
AIELLO ALBERTO
AIELLO ANGELAROSA
AIELLO MARCO
ALBERINO GIUSEPPINA
ALFANO MASSIMO
ALFANO VALENTINA
AMALFITANO TIZIANA
AMATO UMBERTO
AMODIO ANTONIO
APREA FABIO
APREA GAIA
APUZZO FERDINANDO
APUZZO FLAVIA
APUZZO GIOVANNI
APUZZO GIULIO
APUZZO MARIA
APUZZO ROSSELLA
ARPINO MARIA MICHELA
ARPINO SERGHIJ FRANCESCO
AVERSA GAETANO
BALZAMO GENNARO ANTONIO
BASELICE VITTORIO
BELTRAMINO RITA
BENVENUTO VALENTINA
BREGLIA GIOVANNI
BUONO MARIA ROSARIA
BUONOCORE ANTHONY IVAN
BUONOCORE ASSUNTA
BUONOCORE GIUSEPPE
BUONOCORE MARIA
BUONOCORE SILVIA
BUONOCORE TERESA
CANGIANO EMILIO
CAPEZZA MARIANNA
CAPOPARDO MARIO
CAPPIELLO TERESA
CARDONE GIUSEPPINA
CAROTENUTO ANNA
CAROTENUTO FRANCESCA
CASCONE YURI
CASO GIUSEPPINA
CELENTANO ANNA
CELENTANO FILOMENA
CHIRICO CARMEN MARIAGLORIA
CILENTO ANNA
CILENTO GIOVANNA
CILENTO GIOVANNINA
CILENTO MARIALAURA
CINQUE BIANCA LIA
CINQUE CLAUDIO
CINQUE GIUSEPPE
CINQUE MARIA
CINQUE SIMONA
CINQUE STELLA
CIOFFI ANNARITA
CIOFFI ANTONELLA
CIOFFI EDUARDO
CIOFFI VALENTINA
COCURULLO LAURA
COLLEDONICO MIRIAM
COLLEDONICO ROBERTO
COPPOLA ANIELLO
COPPOLA ANNA
COPPOLA ANNAROSA
COPPOLA SALVATORE
COSENZA CRISTIANO
CUCCURULLO GENNARO
CUOMO GIUSEPPINA
CUOMO LELLO
CUOMO MARIA
CUOMO PAOLA
CUORVO GIUSEPPE
D’ALESIO ROSSELLA
D’ANGELO VITTORIO
D’AURIA MARIA CONSIGLIA
DE FEO LUIGI
DE GENNARO YLENIA
DE MARTINO BIANCA
DE MARTINO LUCA
DE RISO MICHELE
DE RISO PASQUALE
DE SIMONE FABIOLA
DE SIMONE GIOVANNI
DE SIMONE GIUSEPPA
DE SIMONE MARIANNA
DE SIMONE MARIO
DE SIMONE NATASCIA
DE SINNO GIOACCHINO
DE VITO VIVIANA
DEFINA ANTONIO
DELLA ROCCA MARIA
DESIDERIO LARIA LUIGIA
DESIDERIO MIRIAM
D’ESPOSITO GIUSEPPINA
D’ESPOSITO LUIGI
DI CAPUA CIRO
DI GUIDA ROSARIO
DI MAIO DANIELE
DI MAIO TORQUATO
DI MARTINO COSIMO
DI MARTINO ERICA
DI MARTINO GIUSEPPINA MARIA
DI MARTINO MARIANNA
DI MARTINO MILENA
DI MARTINO ROBERTA
DI PALMA DELLA
DI PALMA EDUARDO
DI PALMA EMMANUEL
DI PALMA ENRICO
DI PALMA LUIGI
DI PALMA NUNZIO
D’URSO RAFFAELE
D’URSO TERESA
ERCOLANO ANTONELLA
ESPOSITO ANGELICA
ESPOSITO CARLA
ESPOSITO FRANCESCO PAOLO
ESPOSITO LUIGI
ESPOSITO MARIAGRAZIA
ESPOSITO TERESA
ESPOSITO VIVIANA VIOLA
FALCONE MARZIO
FELACO SHARON SERENA
FERRERA VINCENZO
FERRO ANGELA
FERRO ROSALIA
FESTA SARA
FIORENTINO CARLO
FIORENTINO LUISA
FUCITO ANNA
GALANO SIMONA
GARGIULO GIULIANA
GARGIULO LUISA
GARGIULO SALVATORE
GARGIULO TERESA
GLIELMO ROSALBA
GRIECO LUCIA
GRIECO VALERIA
GRIMALDI FRANCESCA
GUIDA IDA
GUIDA ROBERTA
GUIDA VALERIA
GUIDONE RENATO
IACCARINO ANTONIO
IACCARINO FILOMENA
IACCARINO GIUSEPPINA
IMPARATO GIUSEPPE
IMPARATO LIBERATA
IMPERATO ANNALISA
IMPERATO UMBERTO
IOVINE ALFONSO
IOVINE MARGHERITA
IOVINE TERESA
IUZZINO ANGELA
LANDOLFI LUIGI
LEONE SIMONA
LONGOBARDI RAFFAELE
LOTTI PIETRO
MAFFUCCI MARIA
MALAFRONTE ELISABETTA
MALAFRONTE NICOLA
MANGANARO VINCENZO
MARESCA DOMENICO
MARESCA GIADA ANNA
MARESCA GRAZIA
MARESCA MARIA
MARESCA MARIA
MARESCA MARIANNA
MARESCA ROBERTA
MARIGLIANO MARIALUISA
MARTINO ANTONIETTA
MARULLO SABATO FRANCESCO JR.
MASCOLO CRISTIANA
MASCOLO FILOMENA
MASTELLONE SOFIA
MASTROMANO ASSUNTA
MATRONE PAOLO
MICCIO ROSA
MINIERO ANTONINO
MIRAGLIUOLO ELVIRO
MIRANDA PASQUALE
MORGESE ELENA
MORIELLO ANNALISA
MORONE FLAVIA
MOSCA FABIO
OLIVA GIOVANNA
OLIVA MARIANNA
OSCURATO ANGELA PHYLLIS
PALUMBO ANNA
PANICO ANNAPAOLA
PAPPALARDO CONSIGLIA
PAPPALARDO MARIA TERESA
PARLATO ALESSANDRO
PARLATO ASSUNTA
PARLATO CIRO
PARLATO DANIELA GIUSY
PASCUZZO FRANCESCO
PAUDICE GIANLUCA
PAUROSO SALVATORE
PELOSIO GIUSEPPE
PEPE SALVATORE GIUSEPPE
PISANI LUCA
PONTILLO CIRO
PORZIO ALESSANDRO
PORZIO ERIKA
RAPESTA ROBERTA
RICCHEZZA DANILO
ROCCO FORTUNATA
ROCCO LUCIA
ROMANO RENATO
ROSSANO MARISA
RUGGIERO BIAGIO
RUGGIERO SALVATORE
RUSSO ELVIRA
RUSSO GIUSEPPINA
RUSSO LUIGI
RUSSO MARIO
RUSSO VINCENZO
SAVARESE ALESSIA
SAVARESE ANTONIETTA
SAVARESE CHIARA
SAVARESE DAVIDE
SAVARESE LUIGI
SAVARESE ROSA
SAVARESE ROSA
SAVARESE STEFANIA
SAVARESE STEFANO
SCHETTINO GIUSEPPE
SOLINAS RAFFAELE
SOMMA LUCIA
SORRENTINO LUIGI
SORRENTINO VALERIA
STAIANO ANNA
STAIANO ANNA
STAIANO ANNA
STAIANO ANTONIO
STAIANO GIUSEPPE
STAIANO SERENA
STARACE ANTONELLA
STARACE LUIGINA
STARACE MICHELE
STARACE VICHI
STARACE VINCENZO
SUARATO SALVATORE
TRAPANI BRUNO
TREMONDI GIUSEPPE
VANACORE ANTONINO
VANACORE FILOMENA
VANACORE LUISA
VANACORE MARIA
VANACORE MARIA ROSARIA
VANACORE VINCENZO
VANACORE VIVIANA
VATIERO GAETANO
VERDE MARIA
VERDE MARIANNA
VERDE ROBERTO
VINCIGUERRA GABRIELE
VISCIANO BIANCA
VISCIANO MICHELE
VOCCIA DURANTE
VOLPE ARGENTINA
VOLPE SALVATORE
La commissione giudicatrice sarà invece composta dal Segretario Generale Dr.ssa Deborah De Riso con funzioni di Presidente, l’Ing. Luigi Gargiulo Componente Interno, il Dott. Vincenzo Limauro, Funzionario Contabile del Comune di Piano di Sorrento, Componente Esterno. la Dr.ssa Simona Bergantino, dipendente di ruolo con funzioni di Segretario. Prossimamente sarà reso il diario delle prove concorsuali.
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