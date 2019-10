Vicente Hernández grande artista cubano a Positano e Atrani . Positanonews lo intervista davanti a una sua opera al Mediterraneo

Vicente Hernandez grande artista cubano a Positano e Atrani . Positanonews lo intervista davanti a una sua opera al Mediterraneo. Il “ristorante-galleria” di Enzo Esposito, sicuramente il luogo dove si sono tenute le mostre culturalmente e artisticamente più interessanti in una “nicchia” legata a un percorso storico-culturale che lega in un filo l’Art Work Shop di Edna Louise e l’arte moderna.

“Positano è meravigliosa – ci confida Vicente Hernández , a cui abbiamo donato una copia del cartaceo di Positanonews -, ho apprezzato tutta la Costiera amalfitana ed anche Atrani dove sto realizzando un’opera particolare. Intanto qui ho trovato grande ispirazione e per l’anno prossimo faremo una mostra”

“E’ stato un incontro straordinario all’Avana – ci confida Enzo Esposito -, l’artista teneva una mostra di alto livello e da li ci siamo conosciuti per fare un percorso artistico culturale”. Esposito ci sorprende sempre, tante le sue scoperte di nicchia, testi, ricostruzioni, vere e proprie avventure all’estero alla ricerca della storia e le opere di artisti legati al territorio, ora ci porta in nuove avventure, legate sempre all’arte e alla cultura, personalissime ed interessanti, sopratutto pregne di significato e di umanità, che sono un valore aggiunto enorme.

Hernández è nato a Batabanó il 9 novembre 1971 e si è laureato in Educazione Artistica. Quindi, è stato professore presso il dipartimento di Belle Arti dell’Università per un periodo di due anni. Ha tenuto mostre personali a Cuba, Repubblica Dominicana, Porto Rico, Panama, Venezuela, Spagna e Stati Uniti, ottenendo numerosi premi e riconoscimenti. A Cuba le sue opere sono state scelte per la locandina del 29 ° Festival del cinema latinoamericano, tenutosi a L’Avana, nel dicembre del 2007. Le sue opere sono state incluse in aste d’arte internazionali presso Christie’s e Sotheby’s a New York

“Sono continuamente in esposizione in tutto il mondo – ci dice Vicente H. -, qui mi piacerebbe davvero tornare l’anno prossimo per una mostra”. Poi con un video esclusivo ci spiega la sua opera di un “realismo magico” come la città su una sedia ( Ma ci mostra anche il Colosseo di Roma, Madrid e altre città rappresentate in modo quasi onirico ) , anche se a Positano ha anche dipino paesaggi tradizionali con un suo tratto originalissimo, qui la natura stessa ed il paesaggio è magico.

Michele Cinque