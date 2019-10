Viabilità, oggi ancora traffico da Amalfi a Positano

Oggi, giovedì 10 ottobre, ancora una volta il problema principale di Penisola e Costiera è senza dubbio l’immenso traffico. Infatti ci sono visibili problemi di viabilità, nonostante la presenza degli agenti di Polizia Municipale e vigili urbani che fanno davvero di tutto per gestire questo traffico, ma è realmente impossibile uscirne da una situazione così complicata. I cittadini sono davvero esasperati ed è sconvolgente che ci siano alcuni Comuni come Maiori e Minori, alcuni albergatori, ed operatori che per interessi privati continuano ad insistere per l’essere contrari all’ordinanza delle targhe alterne, che il prefetto ha previsto per aprile. La Costiera è soffocata dal traffico di tutti i giorni, e, come se non bastasse, quotidianamente attraversano le nostre strade centinaia di autobus e minivan che spesso bloccano la circolazione.