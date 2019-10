Ventura ne convoca 20 per il Perugia, riecco Akpa e Cerci. Mistero Giannetti: è fuori

Sono 20 i convocati da Gian Piero Ventura per la sfida con il Perugia in programma domani alle ore 15 allo Stadio Arechi. La grande assenza è quella di Niccolò Giannetti, che non rientra in lista e salta la sfida con il grifone. La Salernitana non ha comunicato le motivazioni dell’esclusione che fa certamente rumore: “Ne parlerà il mister in conferenza stampa nel pomeriggio, sarà lui a spiegare il perchè”, filtra dagli uffici granata. Una risposta che contribuisce a infittire il mistero sull’attaccante. In elenco, quantomeno, ritornano i nomi di Alessio Cerci e Akpa Akpro. Naturalmente ancora lunga la lista degli indisponibili: a casa con la punta ex Livorno anche Billong, Mantovani, Heurtaux, Cicerelli e Firenze.

Questo l’elenco completo:

PORTIERI: Micai, Russo, Vannucchi;

DIFENSORI: Jaroszynski, Karo, Lombardi, Lopez, Migliorini, Pinto;

CENTROCAMPISTI: Akpa Akpro, Di Tacchio, Dziczek, Kalombo, Kiyine, Maistro, Odjer;

ATTACCANTI: Cerci, Djuric, Gondo, Jallow.