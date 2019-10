Venezia stregata per la Salernitana: l’ex Bocalon punisce i granata, interrotta la striscia positiva in trasferta

Si interrompe la striscia positiva della Salernitana in trasferta: un gol dell’ex Bocalon decide la sfida del “Penzo” dove vince il Venezia nonostante diverse occasioni create da Giannetti, sfortunato in due occasioni in cui il legno gli ha negato la gioia della prima rete in stagione lontano dall’Arechi. Ventura manda in campo i suoi ancora col 3-5-2 con Kiyine nell’inedita posizione di esterno destro. In avanti la coppia Djuric-Giannetti con Maistro mezzala destra e il consueto terzetto difensivo composto da Karo, Migliorini e Jaroszynski.

Al 4’ Salernitana subito vicinissima al gol: cross dalla destra di Kiyine per Giannetti che si inserisce e di punta, dopo aver anticipato Modolo, conclude sulla traversa. Passano tre minuti e l’ex Cagliari si vede annullare un gol di prima dopo un cross preciso di Lopez dalla sinistra: rete annullata per presunta posizione di offside, dubbi però sulla posizione di Ceccaroni che forse tiene in gioco l’avanti granata. La Salernitana dà la sensazione di poter far male accelerando ma al 20’ il Venezia sfiora la rete dell’1-0 sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla sinistra. Tiro da fuori di Di Mariano, batti e ribatti nell’area di rigore granata con Capello che si ritrova a calciare da posizione favorevole trovando però la grande respinta di Micai. Poco dopo la mezz’ora i padroni di casa si riaffacciano in attacco con Bocalon che dal limite costringe Micai all’intervento in due tempi. I granata confermano l’alta pericolosità offensiva al 33’ quando Giannetti colpisce il secondo legno della giornata: questa volta l’ex Livorno colpisce di testa in tuffo in anticipo su Cremonesi ma la sorte non lo aiuta. La Salernitana crea ma è il Venezia a sbloccare il risultato al 43’ con l’ex Bocalon: Di Mariano appoggia col petto a Capello che innesca il Doge, bravo ad anticipare Micai in uscita e a concludere di destro realizzando il suo secondo gol da ex dopo quello dell’Arechi del 30 marzo scorso. Le squadre vanno così all’intervallo con i padroni di casa in vantaggio nonostante i due legni colpiti ed il gol annullato a Giannetti