Vaticano ancora scandalo finanziario, i soldi dell’obolo di San pietro usato per immobili

Ultima ora, il punto di “svista” di Positanonews – Ancora uno scandalo finanziario in Vaticano, i soldi dell’Obolo di San Pietro usati per comprare immobili a Parigi e in Svizzera (ma magari volevano comprare un attico sugli Champs Elysées per far fare delle vacanze alternative ai poveri, e noi miscredenti subito a pensar male di don Carlino). Comunque l’inchiesta ha portato all’allontanamento di 5 alti funzionari (uno è il genero dell’ex governatore di Banca d’Italia) e un sacerdote dalla sede centrale dello IOR, mentre i magistrati italiani con periti informatici stanno cercando analizzare i contenuti dei due hard disk dell’istituto finanziario. Per entrare nella memoria interna però bisogna rispondere al quesito: Barabba o Gesù? Purtroppo se viene fornita la risposta sbagliata gli hard disk si auto distruggono , e addio inchiesta. Io come tutti i cattolici integralisti per tradizione sceglierei Barabba, ma magari in Vaticano hanno scelto Gesù per andare controcorrente. Vi terremo informati. ( P.E. )