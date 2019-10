Varese. Spazio FUTURO ANTERIORE. “Storie Sospese” con opere di Martina Goëtze Vinci.

Articolo di Maurizio Vitiello – Le “Storie Sospese” di Martina Goëtze Vinci.

STORIE SOSPESE | Martina Goëtze Vinci

Mostra a cura di Fabrizia Buzio Negri

con il patrocinio del COMUNE DI VARESE e della PROVINCIA DI VARESE

Spazio FUTURO ANTERIORE

Varese – Via Speri della Chiesa Jemoli, 3

Dal 7 al 17 novembre 2019

Orari: Lunedì – Sabato: 10.30 – 19.00. Domenica: 10.30 – 12.30 e 15.00 – 18.00. Ingresso libero

VERNISSAGE: GIOVEDI’ 7 novembre 2019 – ore 18.30 / Drink

Info:

info@spaziofuturoanteriore.com; tel. +39 0332 1765280

La sensibile, intelligente e creativa Martina Goëtze Vinci è nata ad Amburgo, dopo aver studiato a Firenze si è laureata in Scienze della Comunicazione.

Ha frequentato la scuola d’arte di Wolfgang Krenckel.

Finiti gli studi ha iniziato a lavorare in pubblicità.

Ha soggiornato in Sudamerica, specialmente in Bolivia.

I colori e le emozioni di quei luoghi affascinanti sono diventati parte integrante della sua produzione.

Ritornata in Italia, stavolta a Milano, ha continuato a lavorare in ambito creativo per le maggiori agenzie di comunicazione internazionali.

Ha frequentato l’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano.

La “bellezza italiana” con luoghi, luci e simpatia delle persone e il muoversi attraverso la vita come fosse una danza … con leggerezza, eleganza, sensualità, passione e intensità… amore per la vita che vorrei evocare in ogni mia opera.

Ha iniziato a esporre dal 2012 in Italia, Svizzera, Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti.

Frequenta il Circolo degli Artisti di Varese, il gruppo “Officina Lombarda e lo “Studio forma”, con cui si diverte a sperimentare diverse tecniche artistiche.

Nello Spazio “FUTURO ANTERIORE” di Varese un’ampia antologica presenterà la ricerca d’arte di Martina Goëtze Vinci con una ventina di dipinti, anche di grandi dimensioni, nelle infinite trasformazioni di risonanze inaspettate e coinvolgenti tra letteratura e pittura.

Le citazioni da Kundera, le poesie di Alda Merini e di Mario Luzi, le frasi dell’artista, i testi critici accompagnano le opere dell’artista, che da Amburgo si è mossa prima in Sud America, approdando poi in Italia dove attualmente risiede.

In assoluta libertà creativa, la Goëtze utilizza la tecnica del collage: agli esordi con evidenti elementi di carta da giornali e di recupero, materiali che racchiudono storie vissute; ora con la rarefazione su fondo bianco di una tecnica mista che mixa olio, acquerello, tempera, acrilico, con il segno narrativo della china giapponese o della fusaggine attorno a una carta o a una macchia di colore.

Il ritmo narrativo si muove sulla figura femminile, con leggerezza e sensualità, tra razionalità ed emozione. Pensiero e gesto, carne e anima, in dinamismi particolari nati da segno e colore: ogni opera intende, come dice l’artista, “risvegliare il sorriso interiore e far sì che la nostra prima energia si liberi sulla via dell’Anima Universale”.

Sarà l’occasione di presentare la monografia Martina Goëtze Vinci “Storie Sospese” appena pubblicata, coordinata dal critico d’arte Fabrizia Buzio Negri.

Il volume raccoglie gli esiti felici di una lunga intensa ricerca dell’artista puntualizzata inizialmente nella scuola d’arte di Wolfgang Krenckel, continuata frequentando l’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano.

Nel 2012 Martina Goetze Vinci decide di dedicarsi in completa autonomia all’arte e da allora espone con successo le sue opere in Italia, Svizzera, Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti.

Al vernissage, coreografia di Laura Gervasini, nelle vesti de LA FENICE, dipinto in mostra.

Il gruppo musicale Acid Rain suonerà brani dal prossimo album in uscita.

Domenica 10 novembre 2019 – ore 18.30

Spettacolo coreografico “Storie Sospese” a cura di Laura Gervasini, ispirato alle opere di Martina Goetze Vinci. “SOLO” performance. Drink.



Da seguire.

Maurizio Vitiello