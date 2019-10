Vanity Fair dedica un articolo a “Le Sirenuse Hotel” di Positano, cornice del fidanzamento tra Beatrice di York ed Edoardo Mapelli

Positano. Vanity Fair ha voluto dedicare un articolo a “Le Sirenuse Hotel”, famosa per la sua indiscutibile bellezza e la sua collocazione strategica con un vista mozzafiato sul mare della città della costiera amalfitana, sulla spiaggia e sulla cupola maiolicata della Chiesa Madre. Un hotel fondato nel 1951 dai fratelli Sersale e che nel tempo si è ampliato, fino a contare 58 camere, tutte diverse tra loro. Una location amata da tanti personaggi famosi, come ad esempio Hugh Grant e Sienna Miller. Ma anche Meghan Markle, che vi ha trascorso qualche giorno di vacanza in compagnia degli amici prima di conoscere il Principe Harry, che sarebbe poi diventato suo marito. Un luogo romantico che ha fatto da degna cornice al fidanzamento tra la principessa Beatrice di York e l’imprenditore di origini italiane Edoardo Mapelli, in una serata illuminata da 400 candele e con lo sfondo di un tramonto magico come solo a Positano si possono vedere. Tutto ha il sapore di una fiaba, con lui che si inginocchia davanti alla sua amata e, con un anello da 100.000 dollari, le chiede di diventare sua moglie. E la principessina, figlia di Andrea e Sarah Ferguson, non ha esitato a dirgli di sì.