Valle dell’Orso a Torre del Greco ancora presa di mira. Ordinanza di demolizione per abusi a piscina e ristorante . La struttura famosa in Campania al di sotto del Vesuvio presa di mira dall’amministrazione comunale . E non è la prima volta che il decreto di demolizione pende stavolta su una delle attrazioni più antiche e prestigiose della città del corallo, il parco acquatico Valle dell’Orso. Acqua-park, solarium, pineta e area pic-nic sono regolari, oggetto dell’ultimatum comunale è la sala ricevimenti del complesso di via Giovanni XXIII, suggestiva location di numerosi eventi, specialmente matrimoni e feste di compleanno.

Secondo tecnici del servizio antiabusivismo edilizio, in seguito a un sopralluogo, avevano infatti riscontrato una difformità tra la destinazione della struttura contemplata dai documenti e l’effettivo status dei luoghi. Secondo l’ordinanza, l’area andava adibita a tendostruttura, invece risulta essere stata costruita ex-novo. Al posto della tendostruttura prevista dal progetto originale, c’è infatti un manufatto edilizio adibito a sala ricevimenti per una superficie pari a 460 mq: un locale di prestigio snodato su due livelli, con pavimentazione in marmo di Carrara, pilastri e travi in legno, un lato bar di 35 mq. Presi di mira anche alcuni lavori alla piscina e al ristorante.