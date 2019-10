Vacanze a Positano per la bellissima blogger americana Ruby Keyvani

Le temperature stanno drasticamente cambiando in Campania, e non solo, ma ciò non spaventa i tanti turisti che ancora stanno arrivando per passare alcuni giorni di vacanza nei nostri territori. Come sempre, la Costiera Amalfitana rimane una delle mete più ambite da turisti di tutto il mondo e soprattutto dalle celebrità. Ultima arrivata è la blogger americana Ruby Keyvani, la quale ha postato diverse foto su Instagram che la ritraggono a Positano: “La vista più bella”, recita una foto alla spiaggia.

Ruby è una blogger che si occupa di moda e “lifestyle” con sede a San Diego. “Iniziare un blog era in realtà qualcosa che non avrei mai pensato di fare!”, dice nel suo blog. “Per gran parte della mia vita ho voluto intraprendere una carriera in medicina, e fino allo scorso anno, ero sulla buona strada per fare proprio il medico. Mi sono laureata all’UCSD e ho amato appassionatamente la medicina, e non potevo immaginare di fare nient’altro nella mia vita. Dopo la laurea, avevo bisogno di uno sbocco creativo, qualcosa per distogliere la mente dalle mie lunghe giornate di lavoro.

Avendo seguito a lungo molti blogger di moda e bellezza, ho deciso di fare il salto e far partire il mio blog su Instagram, @thatgemruby. Ero sempre stato conosciuta come l’amica “alla moda” e mi sono persino trovata a fare da stilista personale a coloro che mi circondavano, quindi ho pensato di avere qualcosa da condividere con il mondo! Avanti veloce, quasi un anno dopo, eccoci qui. Ho lasciato la mia carriera nel settore sanitario e ora sono una blogger a tempo pieno e un’imprenditore (gestisco un social media marketing e organizzazione di eventi, Lemon Life Social). Sono sicura dicendo che non sono mai stata più felice in vita mia e sono così felice che questo mio hobby è diventato una carriera in così poco tempo”.