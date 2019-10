Urban Nature in Penisola Sorrentina. Arriva anche il contest fotografico

In tutta Italia oltre 60 città festeggeranno insieme a noi la giornata dedicata alla Natura in città con attività, laboratori e visite guidate.

Urban Nature sarà anche quest’anno un’occasione per conoscere il valore della natura in città, coinvolgere cittadini e ragazzi in attività per scoprire il verde urbano, e imparare insieme cosa possiamo fare per preservare le aree verdi urbane.

Benessere e Natura: Città verdi a misura di bambino.

“Urban Nature è la giornata che abbiamo organizzato per far riscoprire a grandi e piccini gli spazi verdi delle nostre città e la loro importanza – racconta Claudio d’Esposito presidente del WWF Terre del Tirreno – Le nostre città racchiudono una biodiversità inaspettatamente ricca. Accanto alla presenza di aree semi-naturali o rinaturalizzate, come campi agricoli, orti urbani, parchi e giardini o tra case e palazzi è facile scoprire moltissime specie che vi abitano.

Il verde urbano è l’elisir per la nostra salute, soprattutto per i più piccoli, che meritano di potersi staccare da smartphone, tablet e tv e riscoprire il valore della natura che abita nelle metropoli.

Le nostre città non sono progettate per i bambini. In media l’80% degli spazi pubblici urbani è occupato dal traffico automobilistico, che ostacola la possibilità di movimento attivo dei bambini e le uniche isole tutelate sono i parchi urbani, purtroppo insufficienti e spesso non curati. Tutti i bambini, soprattutto quelli che vivono in condizioni sociali più svantaggiate, hanno però bisogno di un contatto costante con la natura per crescere in modo equilibrato. Svariati sono gli studi che dimostrano che la disponibilità di spazi verdi nelle zone di residenza è fondamentale per garantire il loro benessere fisico, psichico e relazionale. Incrementare questa disponibilità significa quindi migliorare il benessere dei bambini.

In quanto agli alberi, che diminuiscono in modo preoccupante in tutto il pianeta, mai come oggi c’è l’impellenza di piantarne quanti più possibile ovunque ci siano le condizioni per farli crescere: nelle strade, nelle piazze, nei cortili, nei condomini, nelle scuole e nelle campagne!!!

Sono ormai note a tutti le insostituibili, molteplici e preziose funzioni benefiche svolte dagli alberi, soprattutto in ambito urbano. Eppure, per intolleranza, ignoranza o semplici pregiudizi, continuiamo a maltrattarli, distruggerli e ad averne paura. Ma se noi viviamo lo dobbiamo alle piante! Oggi avere chiaro l’importanza delle piante per la sopravvivenza dell’umanità è una specie di missione.La nostra vita dipende da questo. Tutto quello di cui ci nutriamo proviene dalle piante. Tutto l’ossigeno che noi respiriamo proviene dalle piante. Senza le piante la terra sarebbe priva di vita … sarebbe una palla di roccia! Gli alberi oltre a dare benessere alle città e a i suoi abitanti sottraggono all’atmosfera migliaia di tonnellate di CO2 e di polveri sottili all’anno. Studi scientifici suggeriscono di piantare alberi in almeno il 40% delle superfici urbane.”

URBAN NATURE si svolgerà all’Oasi in città di Sant’Agnello, aperta per l’occasione con orario continuato dalle 10 alle 18.30, con visite guidate gratuite a cura degli esperti WWF, laboratori per bambini e banchetti con piantine per rimboschire la città.

Sarà presente l’immancabile mascotte Panda e si assisterà, alle ore 15, alla liberazione di un giovane gheppio- recuperato in difficoltà la scorsa estate presso la scogliera dell’Hotel Europa a Sorrento e curato al CRAS Il Frullone di Napoli – in collaborazione con i Carabinieri-Forestali.

Urban Nature – Contest fotografico

Scatta la foto più bella degli spazi verdi nella tua città e partecipa al nostro concorso fotografico!

In occasione di Urban Nature, apre il primo Contest Fotografico dedicato alla natura nelle aree urbane. Fotografi professionisti e non sono invitati a immortalare i preziosi angoli di natura in città e i loro benefici che rappresentano per i cittadini e i giovani. Le foto più belle verranno pubblicate sui nostri canali social e saranno i nostri follower a decidere chi sarà il vincitore.

Scopri il regolamento per partecipare e iscriviti ora! Puoi inviare le tue foto di Natura in città fino al 13-10-2019.

Maggiori informazioni sul progetto “Urbano ma non troppo” sono disponibili alla pagina:

https://www.wwf.it/urban_nature_urbano_ma_non_troppo.cfm

Per partecipare è necessario compilare l’apposito form in tutte le sue parti e inviarlo, caricando il materiale fotografico sullo stesso, entro e non oltre il 13 ottobre 2019.