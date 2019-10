Università degli Studi di Salerno: scoperti gli anticorpi anti-cancro, fase clinica nel 2021.

Il team di Biouniversa, guidato da Maria Caterina Turco, professore presso l’Università degli Studi di Salerno, ha scoperto e validato che alcuni tumori, in particolare l’adenemo carcinoma al pancreas, rilasciano una proteina chiamata BAG3, che agisce sul micro ambiente tumorale. La sua interazione con il suo recettore altera l’attività di cellule immunitarie promuovendo lo sviluppo del tumore e la sua metastatizzazione.

Gli studi dei ricercatori dell’Università hanno permesso di individuare gli anticorpi in grado di neutralizzare la reazione fra la proteinaBAG3 e il suo recettore, incentivando l’attacco delle cellule tumorali da parte del sistema immunitario. Sbloccando la proteina con anticorpi, quindi, con esperimenti effettuati sia in vitro che in vivo, si è verificato che le metastasi e la crescita vengono impediti.

Si spera che nei prossimi anni una scoperta talmente rilevante possa diventare più concreta anche sull’uomo, intanto i più sinceri complimenti vanno ai ricercatori dell’Università degli Studi di Salerno e al team di Biouniversa.