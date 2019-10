Un pensiero per Tonino Ferrara

Questa mattina alla Cattedrale di Amalfi, ci saranno i funerali di Tonino Ferrara. Sigismondo Nastri, sulla propria bacheca Facebook gli ha dedicato un pensiero, ricordando le esperienze condivise insieme e le imprese di Tonino, da Salerno a Positano. Ecco le parole dell’esimio giornalista:

“Non lo vedevo da tanto tempo, l’ho ritrovato in questa foto appesantito nel fisico. Lo sapevo brillante, arguto, come ha continuato a essere – e su facebook gliene viene dato atto -, ma anche scattante come una molla.

Tonino (a sin. nella foto) appartiene a quella generazione di ragazzi (più giovani di me, voglio dire) che ho avuto modo di “allevare” alla segreteria dell’onorevole Amodio ad Amalfi. Era un “lavoro” che facevamo con entusiasmo, da volontari. Lo consideravamo quasi una missiome.

Gli volevo bene, esisteva tra noi anche una parentela: le nostre mamme erano cugine.

Intelligente, volitivo, ma inquieto, sentiva il bisogno di cimentarsi sempre in nuove sfide. Come l’esploratore che va alla scoperta di terre sconosciute. Passava dalla gestione di un distributore di benzina a Positano alla stazione di servizio di Salerno in via Irno, o al negozio di antiquariato a Punta Reginella, ancora a Positano. Per approdare, infine, a raccogliere le giocate in una ricevitoria del Lotto. Sono addolorato che se ne sia andato, ancora di più del fatto che mi è mancata, negli ultimi tempi, l’occasione d’incontrarlo. Non siamo riusciti neppure a organizzare una rimpatriata per dare sfogo ai nostri ricordi. Peccato!”