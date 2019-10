Un francobollo per ricordare Pino Daniele

Napoli – Domani, 2 ottobre 2019, sarà emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico un francobollo ordinario dedicato al cantautore napoletano Pino Daniele scomparso cinque anni fa, tale francobollo andrà ad arricchire, come illustrato dai funzionari del ministero, la serie tematica “Le eccellenze italiane dello spettacolo”. Del francobollo sono stati stampati dalla Zecca di Stato ottocentomila esemplari su carta bianca patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. Il bozzetto è stato disegnato da Gaetano Ieluzzo ed è delimitato da un disco di vinile, particolare che caratterizzerà tutti i francobolli di questa serie tematica dedicata ai grandi cantanti della musica pop italiana tant’è che possiamo anticiparvi la realizzazione di un francobollo in memoria di Giorgio Gaber e uno dedicato a Lucio Dalla nei prossimi giorni.

di Luigi De Rosa

(la foto a corredo dell’articolo è tratta dal web)