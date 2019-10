Turista nella tua città. Prossima tappa Trasaella.

Dopo aver conosciuto il Rione Cappuccini, il borgo di Maiano, la costa di Sant’Agnello del Golfo Salernitano, sabato 5 ottobre , è la volta di un altro borgo importante: Trasaella. Antico e ricco di storia, questa località particolare, sarà oggetto di attenzione di questo folto gruppo di santanellesi e non, che cresce, cresce ad ogni appuntamento. Sembra quasi che stessero aspettando, o che fosse una lacuna, questa semplice formula di trekking urbano, che si interroga sul perchè di certe cose, e osserva muri, case , chiese, modi di dire. Il sindaco Dott. Piergiorgio Sagristani e il consigliere delegato alle politiche giovanili Avv Maria Rosaria Terminiello, fin dal primo momento hanno creduto in questo progetto, con la collaborazione del Forum dei Giovani di Sant’Agnello e dei LeoClub Penisola Sorrentina e lo hanno sostenuto e supportato, comprendendone la capacità di produzione di amore e passione per il territorio. La conoscenza porta all’amore, e l’amore porta alle scelte,