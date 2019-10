Turismo, la Costiera Amalfitana al TTG di Rimini

“L’Associazione Distretto Turistico Costa d’Amalfi con il suo braccio operativo Rete Sviluppo Turistico Costa d’Amalfi entra negli ultimi mesi del 2019 con una programmazione che vede la propria presenza in alcuni appuntamenti anche internazionali e lo fa con un nuovo marchio di destinazione: Authentic Amalfi Coast.

È un marchio che vuole identificare un percorso ben preciso, si pone l’obiettivo – molto ambizioso – non solo di valorizzare le pagine ancora non lette della Costiera d’Amalfi in chiave di sviluppo di un’economia turistica sostenibile, responsabile, ordinata, ma anche contribuire a rendere la Destinazione il luogo perfetto per un laboratorio d’innovazione turistica, dove imprese anche in startup possano crescere in un contesto che faciliti, accompagni, sostenga.

Su questi obiettivi, nasce il calendario 2019 di Authentic Amalfi Coast, progettato e implementato a sostegno di questo percorso.

Domani Authentic Amalfi Coast sarà presente all’apertura di TTG Travel Experience con un proprio stand e con una serie di iniziative per promuovere gli itinerari più autentici e meno conosciuti della Destinazione.

TTG è la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia e per la commercializzazione dell’offerta turistica italiana nel mondo.

Richiama in tre giorni operatori provenienti da tutto il mondo, key player delle principali aziende del comparto: enti del turismo, tour operator, agenzie di viaggi, compagnie aeree, trasporti, strutture ricettive, servizi per il turismo, tecnologia e soluzioni innovative.

L’iniziativa ha visto il sostegno di tutti i Comuni della Costa d’Amalfi. Nello stand, a rappresentare i territori, saranno presenti rappresentanti delle Pro Loco locali grazie ad un accordo di collaborazione tra Distretto e Unpli Salerno.

L’iniziativa ha avuto il patrocinio anche di Confindustria Alberghi Salerno, dell’Area Marina protetta di Punta Campanella, della Comunità Montana dei Monti Lattari e del Parco dei Monti Lattati oltre alla collaborazione dei produttori di ceramiche di Vietri sul Mare e di colatura di alici di Cetara in una sinergia forse mai vista prima d’ora.

Dal 12 al 15 alcuni operatori selezionati si trasferiranno in costiera per un workshop ed un business to business”.