TRUCILLO, TORREFAZIONE STORICA DI SALERNO DIVENTA GREEN GRAZIE A ENEL X  

Tradizione e rispetto dell’ambiente diventano un binomio vincente per Trucillo, storico marchio di caffè di Salerno.



L’azienda che dal 1950 importa, seleziona, tosta ed esporta l’eccellenza del caffè in tutto il mondo ha siglato con Enel X un importante accordo che segna la svolta green di tutte le fasi dell’attività produttiva.



Nel dettaglio, l’intesa con Enel X, la business line del Gruppo Enel dedicata ai prodotti innovativi e soluzioni digitali, ha visto la realizzazione di un impianto fotovoltaico nella sede di Salerno. Enel X si è occupata di tutte le fasi, dalla progettazione all’installazione e collaudo dei pannelli fotovoltaici e degli inverter.



L’efficienza del nuovo impianto, realizzato con materiali di ultima generazione, potrà essere monitorata dal cliente da remoto grazie a un avanzato sistema di controllo che garantirà la supervisione del funzionamento dell’impianto e fornirà servizi di diagnostica, così da indirizzare le azioni di manutenzione in modo mirato e puntuale. Oltre al beneficio economico atteso, Trucillo contribuirà ad un miglioramento ambientale delle emissioni con un risparmio di 49.000 kg di CO2/anno.



“Siamo estremamente soddisfatti dell’intesa raggiunta. Grazie alle soluzioni altamente innovative e digitali di Enel X abbiamo trasformato in azioni concrete la nostra vocazione di azienda attenta all’ambiente e al territorio. Il processo produttivo dei prodotti che esportiamo con successo da anni in tutto il mondo è da oggi green, con emissioni ambientali ridotte e il linea con le migliori best practice a livello mondiale”, ha commentato Antonia Trucillo, Marketing director del brand Trucillo.