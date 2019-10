Tris San Vito Positano. Grande vittoria a Montepertuso contro l’Honveed Coperchia

Il San Vito Positano a Montepertuso batte l’Honveed Coperchia 3-0. Ottima partita per i ragazzi di mister Cuomo che iniziano bene il match e passano in vantaggio con Nevola.

Dopo il gol gli ospiti prendono in mano le redini del gioco e chiudono il San Vito nella propria metà campo. Molta pressione ma nessuna azione da goal. Proprio nel finale di primo tempo, i giallorossi in contropiede raddoppiano con bomber Marzochella su rigore. Paradisone lanciato a rete viene atterato dal portiere ospite.

Il secondo tempo inizia ancora con gli ospiti in attacco ma un po’ alla volta il San Vito prende in mano il gioco e controlla la partita. Una sola grande occasione per gli ospiti, bravo capitan Palumbo a deviare in angolo.

Pochi minuti più tardi ci pensa Mozzillo a chiudere l’incontro con la terza rete con un tiro dal limite che sorprende il portiere avversario.